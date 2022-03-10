Под оккупантами горит земля: украинцы успешно уничтожили вражеские танки под Киевом (фото, видео)

Украинские военные уничтожили танки под Броварами.

На 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов.

В Броварском районе Киевской области украинская артиллерия уничтожила вражеские танки. В районе Бородянки работали бойцы 72 бригады и ОПСП "Азов"

Хорошую новость сообщил в своем Telegram-канале лидер "Азова" Андрей Билецкий.

"Вот что бывает с непрошенными "освободителями" – под ними горит земля!", — подписал пост Билецкий.

Видео уничтожения техники противника опубликовал в Facebook также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка", — подписал он видео.

Отметим, что по данным Генштаба, украинские военные ликвидировали более трех сотен российских танков. Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать вражескую авиацию. 9 марта в Киеве в небе на Левом берегу Днепра украинские бойцы сбили еще один вражеский самолет оккупантов.