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Враг теряет авиацию — где в Украине идут самые горячие бои на утро 10 марта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Улицы Харькова Новость обновлена 10 марта 2022, 07:23
Улицы Харькова

Города страны продолжают держаться

Продолжается 15 день обороны Украины от российских захватчиков. Сдерживание наступления России не останавливается в Таврическом, Слобожанском, Донецком направлениях.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ, украинские защитники удерживают врага на юго-восточном направлении. Продолжается оборона Харькова, Ахтырки, Мариуполя, Чернигова. Пытаются не допустить продвижения врага в Киев, прикрывают границу с Беларусью.

На юге государства врага сдерживают в направлении Кривого Рога, Николаева, Вознесенска, Нововоронцовки (на Херсонщине). Враг продолжает терять не только жизнь своих солдат, но и технику.

Машина окупантов
Машина окупантов

За двое суток украинские воины из зенитно-ракетных войск и истребительной авиации уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника. Также Генштаб отчитывается о деморализации личного состава войск россии, учащении случаев дезертирства и мародерства.

Ранее "Телеграф" писал, что в осажденном Мариуполе рашисты нанесли удар по родильному и детской больнице. Пока точное количество жертв и пострадавших неизвестно, однако в мире уже осудили этот поступок.

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