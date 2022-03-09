Укр

Оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице в Мариуполе: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Разбомбленная россиянами больница в Мариуполе Новость обновлена 09 марта 2022, 17:20
Разбомбленная россиянами больница в Мариуполе

Российские захватчики атаковали детскую больницу.

В среду, 9 марта, на 14-день полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска разбомбили детскую больницу в Мариуполе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет на своем telegram-канале.

Сообщается, что российские оккупанты с помощью авиации сбросили на больницу бомбу. Количество жертв и пострадавших пока не называется, идут спасательные работы.

"Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", — гласит сообщение властей.

В сети показали кадры, на которых изображена воронка от бомбы, что упала рядом с детской больницей в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что "Азов" добыл список с именами российских захватчиков, которые осаждают Мариуполь. 8 марта украинская сторона в третий раз провела попытку эвакуации мирных жителей из города по зеленым коридорам, однако оккупанты вновь открыли огонь. Во вторник Зеленский рассказал о зверствах россиян в Мариуполе.

Теги:
#Украина #Россия #Мариуполь #Война с Россией
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