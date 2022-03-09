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Танки захватчиков горят: сколько техники россиян и какую именно уничтожили ВСУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Техника оккупантов становится металлоломом Новость обновлена 09 марта 2022, 09:44
Техника оккупантов становится металлоломом

Украина наращивает количество убитых солдат и уничтоженного вооружения противника

Пока украинские бойцы держат оборону на фронтовых рубежах, россия продолжает нести потери. Согласно сводке украинского Генштаба, защитникам удалось подбить новые самолеты, вертолеты, танки противника.

Количество уничтоженной и захваченной техники идет на десятки.

Потери в живой силе все еще более 12 тысяч, многие сдаются в плен.

Общее потери техники оккупантов:

  • 317 танков
  • 1070 боевых бронированных машин
  • 120 артиллерийских систем
  • 56 систем залпового огня
  • 28 средств ПВО
  • 49 самолетов
  • 81 вертолет
  • 482 автомобиля
  • 3 корабля
  • 60 цистерн с топливом
  • 7 беспилотников.

российские захватчики тем временем продолжают обстреливать мирные города и села Украины, в селе Донец рухнувший дом похоронил под завалами людей.

Оккупанты хотят подтянуть новые силы — сообщается о скрытой мобилизации в оккупированных украинских районах и приграничье (Краснодарский край). Отмечено также передвижение военной техники (танков и БТР) захватчиков.

Как ранее писал "Телеграф", Украина в ближайшее время может получить усиление своей авиации.

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