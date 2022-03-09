Танки захватчиков горят: сколько техники россиян и какую именно уничтожили ВСУ
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Украина наращивает количество убитых солдат и уничтоженного вооружения противника
Пока украинские бойцы держат оборону на фронтовых рубежах, россия продолжает нести потери. Согласно сводке украинского Генштаба, защитникам удалось подбить новые самолеты, вертолеты, танки противника.
Количество уничтоженной и захваченной техники идет на десятки.
Потери в живой силе все еще более 12 тысяч, многие сдаются в плен.
Общее потери техники оккупантов:
- 317 танков
- 1070 боевых бронированных машин
- 120 артиллерийских систем
- 56 систем залпового огня
- 28 средств ПВО
- 49 самолетов
- 81 вертолет
- 482 автомобиля
- 3 корабля
- 60 цистерн с топливом
- 7 беспилотников.
российские захватчики тем временем продолжают обстреливать мирные города и села Украины, в селе Донец рухнувший дом похоронил под завалами людей.
Оккупанты хотят подтянуть новые силы — сообщается о скрытой мобилизации в оккупированных украинских районах и приграничье (Краснодарский край). Отмечено также передвижение военной техники (танков и БТР) захватчиков.
Как ранее писал "Телеграф", Украина в ближайшее время может получить усиление своей авиации.
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