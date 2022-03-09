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Дом рухнул мгновенно: россияне бомбардировали мирное село под Харьковом, есть жертвы (фото)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Одна из бомб попала прямо в фундамент дома
Одна из бомб попала прямо в фундамент дома

В завалах нашли два тела. Одно из них — ребенка

В ночь на среду, 9 марта, российские оккупанты бомбардировали село Донец в Змиевском районе Харьковской области, вследствие чего погибло два человека (включая одного ребенка).

Фото последствий происшествия показала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что россияне провели авианалет и сбросили три неуправляемые бомбы на село Донец под Слобожанским, — по старым данным там проживало всего около 1,5 тысяч человек, сколько их там было сейчас неизвестно.

Населенный пункт находится в более чем 60-ти километрах от Харькова.

Донец на карте Харьковской области
Донец на карте Харьковской области

Одна из бомб попала прямо в фундамент двухэтажного дома, — тот рухнул мгновенно. Четырех человек смогли спасти, но в завалах нашли тела двух погибших. Среди них был 7-летний ребенок.

Вот как выглядят разрушения на фото:

Как сообщал "Телеграф", после последнего авиаудара в Житомирской области погибло пять человек, включая двух детей.

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