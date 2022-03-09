Российская авиация ударила по частным домам в городе на Житомирщине: погибли дети (фото)
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Пять человек погибли в результате авиаудара оккупантов
В Житомирской области российская авиация нанесла удар по частному сектору в городе Малин, что привело к разрушениям и гибели мирных граждан нашей страны.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в своем телеграм-канале.
Отмечается, что авиаудар произошел 8 марта в 20:50, из-за чего было уничтожено 7 частных одноэтажных домов. Известно также о том, что вследствие обстрела погибли 5 человек, из которых двое детей 2021 года рождения.
Спасатели продолжают поисковые работы.
Как сообщалось ранее, оккупанты 8 марта увеличили число обстрелов гражданской инфраструктуры. Так город Ахтырка, что в Сумской области, вновь подвергся авиаудару, из-за которого погиб один человек и еще 14 получили ранения.
Тем временем в самих Сумах из-за ударов авиации оккупантов погиб 16-летний чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья.
Пострадало и село Донец, что в Чугуевском районе Харьковской области, где авиационная бомба угодила в жилой дом. Погибли два человека, включая ребенка 2015 года рождения.
По данным ООН, по состоянию на 7 марта обстрелы оккупантов лишили жизни 474 мирных жителей в разных частях Украины. Однако там отмечают, что на самом деле число жертв российского террора может быть намного выше.
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