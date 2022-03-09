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Российская авиация ударила по частным домам в городе на Житомирщине: погибли дети (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Обстрелы Малина Новость обновлена 09 марта 2022, 04:08
Обстрелы Малина

Пять человек погибли в результате авиаудара оккупантов

В Житомирской области российская авиация нанесла удар по частному сектору в городе Малин, что привело к разрушениям и гибели мирных граждан нашей страны.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в своем телеграм-канале.

Отмечается, что авиаудар произошел 8 марта в 20:50, из-за чего было уничтожено 7 частных одноэтажных домов. Известно также о том, что вследствие обстрела погибли 5 человек, из которых двое детей 2021 года рождения.

Спасатели продолжают поисковые работы.

Как сообщалось ранее, оккупанты 8 марта увеличили число обстрелов гражданской инфраструктуры. Так город Ахтырка, что в Сумской области, вновь подвергся авиаудару, из-за которого погиб один человек и еще 14 получили ранения.

Тем временем в самих Сумах из-за ударов авиации оккупантов погиб 16-летний чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья.

Пострадало и село Донец, что в Чугуевском районе Харьковской области, где авиационная бомба угодила в жилой дом. Погибли два человека, включая ребенка 2015 года рождения.

По данным ООН, по состоянию на 7 марта обстрелы оккупантов лишили жизни 474 мирных жителей в разных частях Украины. Однако там отмечают, что на самом деле число жертв российского террора может быть намного выше.

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#Украина #Россия #Житомирская область
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