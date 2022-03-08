Оккупанты бомбят Харьковщину: в селе под Чугуевом погиб ребенок (фото)
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Россияне продолжают уничтожать мирное население нашей страны.
Оккупационные войска продолжают наносить удары по мирным украинцам, пытаясь сломить защитников нашей страны. Так 8 марта под удар попало село Донец, что в Чугуевском районе Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что населенный пункт подвергся авиаудару, вследствие которого снаряд угодил в жилой дом. Из-за этого погибли два человека, включая ребенка 2015 года рождения.
Еще одного человека удалось спасти из-под завалов.
Как сообщалось ранее, 8 марта оккупанты вновь активизировали обстрелы гражданской инфраструктуры. В частности авиаударам подверглись жилые дома в Сумах.
Также стоит напомнить, что днем ожидалась эвакуация мирных жителей по "зеленым коридорам" из Мариуполя, однако именно в этот момент войска противника перешли в наступления из-за чего гражданские покинуть город не смогли.
Вечером того же дня стало известно, что оккупанты расстреляли микроавтобус с символикой "красного креста", в котором в Николаев пытались добраться сотрудницы детского сада. Из-за этого погибли по меньшей мере три женщины, еще две были ранены, но смогли добраться до позиций ВСУ.
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