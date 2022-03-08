Так выглядит "русский мир": оккупанты бомбят с самолетов Сумы и близлежащие села (видео)

Ахтырка снова в огне после авиаударов по жилым кварталам.

Сумская область в ночь на вторник, 8 марта, подверглась серьезным обстрелам от российских оккупантов. В Сумах, Ахтырке и Бытице российские оккупанты с самолетов бомбили по жилым кварталам.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

По его словам, вражеские российские самолеты начали бомбить жилые кварталы в Сумах, Ахтырке и Бытице после 23:00 вечера понедельника, 7 марта. В результате обстрелов в некоторых домах людей начался пожар — на места выехали спасатели.

Относительно убитых и раненых точного количества на момент выхода новости не было, ведь информация все время обновляется.

"Так на самом деле выглядит "русский мир"… Мы не простим этого никогда!", — заявил Живицкий.

На видео – кадры из жилого частного сектора города Сумы, район улицы Роменская.

А вот как выглядит Ахтырка Сумской области после того, как оккупанты били по ней из авиации.

Как сообщалось ранее, Ахтырка взяла на себя удар российской армии почти с первого дня вторжения. Так, 25 февраля под удары систем залпового огня попали жилой массив, бомбоубежища и детский сад.

28 февраля российская ракета попала в местную нефтебазу, из-за чего там возник масштабный пожар.

А 1 марта в результате сильных обстрелов была разрушена воинская часть, где погибли около 70 украинских военнослужащих.

Сейчас город полностью отключен от тепла, а оккупанты разбомбили все склады с продовольствием.