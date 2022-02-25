На Сумщине российская армия обстреляла жилые дома и детсад: есть тяжело раненые дети, сообщают о погибших
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Под обстрелы попало много людей
В Ахтырке Сумской области российские военные из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли жилой массив, бомбоубежища и детский сад.
Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Под обстрелы ураганами в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем. Но есть тяжело раненые дети", — сообщил Живицкий.
В то же время "Суспильне" со ссылкой на Сумскую военную администрацию сообщает, что есть погибшие и тяжелые раненые, среди которых дети.
Ранее в Ворзеле российский "Град" попал в детский дом. Российские кафиры открыли огонь, вероятно, из систем залпового огня "Град", из-за чего обломки попали в здание детского дома. Всего в тот момент там находились 50 детей.
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