На Сумщине российская армия обстреляла жилые дома и детсад: есть тяжело раненые дети, сообщают о погибших

Под обстрелы попало много людей

В Ахтырке Сумской области российские военные из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли жилой массив, бомбоубежища и детский сад.

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Под обстрелы ураганами в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем. Но есть тяжело раненые дети", — сообщил Живицкий.

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В то же время "Суспильне" со ссылкой на Сумскую военную администрацию сообщает, что есть погибшие и тяжелые раненые, среди которых дети.

Ранее в Ворзеле российский "Град" попал в детский дом. Российские кафиры открыли огонь, вероятно, из систем залпового огня "Град", из-за чего обломки попали в здание детского дома. Всего в тот момент там находились 50 детей.

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