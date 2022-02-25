В Ворзеле российский "Град" попал в детский дом: подробности от главы ГПУ

Ситуация на Киевщине обостряется, под удар оккупантов попал детский дом

В Ворзеле Киевской области, где Россия пытается взять контроль над Киевом, оккупант попал в здание детского дома. Как сообщает "Телеграф", эту информацию разместила на своей странице в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в пятницу, 25 февраля.

По ее данным, российские оккупанты открыли огонь, вероятно, из систем залпового огня "Град", из-за чего обломки попали в здание детского дома. Всего в тот момент там находилось 50 детей. Но, к счастью, добавила Венедиктова, детей в помещении, которое пострадало от действий врага, не было. Дети и сотрудники были в других комнатах.

Кроме того, генпрокурор сообщила, что вопрос эвакуации детей из этого заведения будет поднят. Поскольку пока что дети никуда не уехали, хотя на территории детского дома нет ни бомбоубежища, ни подвалов.

Напомним, в Киевской области идет обострение. Россия пытается прорваться в столицу, но украинские бойцы дают жесткий отпор. В частности после кровопролитных боев под Гостомелем правоохранителям удалось задержать двух российских оккупантов. Те признались: "ехали на военные учения, а попали на настоящую войну".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве неспокойно и сохраняется риск диверсий, устроенных российскими силами. Так, уже были задержаны несколько россиян-диверсантов, переодетых в военную форму Украины.