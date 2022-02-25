Укр

В Ворзеле российский "Град" попал в детский дом: подробности от главы ГПУ

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
234
Вероятно, обстрел шел из "Градов" Новость обновлена 25 февраля 2022, 14:11
Вероятно, обстрел шел из "Градов"

Ситуация на Киевщине обостряется, под удар оккупантов попал детский дом

В Ворзеле Киевской области, где Россия пытается взять контроль над Киевом, оккупант попал в здание детского дома. Как сообщает "Телеграф", эту информацию разместила на своей странице в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в пятницу, 25 февраля.

По ее данным, российские оккупанты открыли огонь, вероятно, из систем залпового огня "Град", из-за чего обломки попали в здание детского дома. Всего в тот момент там находилось 50 детей. Но, к счастью, добавила Венедиктова, детей в помещении, которое пострадало от действий врага, не было. Дети и сотрудники были в других комнатах.

Кроме того, генпрокурор сообщила, что вопрос эвакуации детей из этого заведения будет поднят. Поскольку пока что дети никуда не уехали, хотя на территории детского дома нет ни бомбоубежища, ни подвалов.

Напомним, в Киевской области идет обострение. Россия пытается прорваться в столицу, но украинские бойцы дают жесткий отпор. В частности после кровопролитных боев под Гостомелем правоохранителям удалось задержать двух российских оккупантов. Те признались: "ехали на военные учения, а попали на настоящую войну".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве неспокойно и сохраняется риск диверсий, устроенных российскими силами. Так, уже были задержаны несколько россиян-диверсантов, переодетых в военную форму Украины.

Теги:
#Детский дом #Ворзель
Сумская областная военно-гражданская администрация
Украина
На Сумщине российская армия обстреляла жилые дома и детсад: есть тяжело раненые дети, сообщают о погибших
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сумская областная военно-гражданская администрация
На Сумщине российская армия обстреляла жилые дома и детсад: есть тяжело раненые дети, сообщают о погибших
Дата публикации
Категория
Путин уже готов к переговорам с Украиной
Путин уже готов к переговорам с Украиной
Дата публикации
Категория
Новая атака России на море
Россия атаковала корабль под флагом страны НАТО: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский позвал в Украину добровольцев из Европы
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: Путин ввел войска в Украину, Россия наносит масштабные удары, ВСУ героически держат оборону (обновляется)