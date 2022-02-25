Важнейший день в истории: как Россия на глазах у Запада пытается захватить Киев

Кремль бросил все силы на взятие украинской столицы под контроль

В пятницу, 25 февраля, Россия бросила все силы на атаку Киева. С самого утра по украинской столице применяются авиация и ракетные обстрелы. Киевлян просят спрятаться в убежища, а тех, кто может и готов держать оружие в руках — получать его и уничтожать оккупанта.

План Кремля

Накануне ZN.UA со ссылкой на источники в спецслужбах, а также ряд западных агентств опубликовали данные о дальнейшем сценарии развития ситуации в Украине.

План России предполагает захват одного из аэропортов Киева с целью высадки десанта для дальнейшего продвижения вглубь столицы. Далее план предполагает захват контроля над правительственным кварталом и свержение власти. Если же командование успеет переместиться, то в планах "назначить" руководителем страны кого-то из пророссийских политиков, создав в стране двоевластие.

Ответ Киева

Вся Украина объединилась для защиты от оккупанта. Президент Владимир Зеленский и военное командование призывают уничтожать и наносить урон врагу по мере возможности.

Ночью в Украине утверждена Ставка Верховного Главнокомандующего, в состав которой кроме президента вошли высшие военные начальники. В стране объявлена всеобщая мобилизация и введено военное положение. Всем желающим при вступлении в отряды теробороны выдают оружие. В первый день войны оружия и боеприпасов на всех желающих не хватило.

Попытка захвата Киева 25 февраля

С самого утра помимо обстрелов города осуществляются попытки прорывов обороны по ряду направлений: Сумы, Чернигов, Гостомель. За аэродром Гостомель идут ожесточенные бои, украинцы подожгли колонну техники, а также большое количество танков и бронетехники на подходах к Киеву.

ВСУ, отступая, подрывают мосты. Только за утро уничтожены мосты возле Иванкова, Ирпеня. Взрывают также мосты на Донбассе и Харьковщине.

Накануне более 30 вертолетов с россиянами высадили десант в Гостомеле. К вечеру ВСУ сумели отбить аэродром, но часть оккупантов разбежалась по лесам и оттуда "кошмарила" наших Героев. Утром МВД Украины объявило об угрозе захода россиян в Ворзель под Киевом.

В целом — настрой боевой, однако отсутствие адекватной реакции Запада развязало руки Путину. Из Москвы звучат постоянные угрозы и требования отказаться от членства в НАТО и принять "нейтралитет". Президент Владимир Зеленский в своих обращениях прямо говорит, что никто Украину должным образом не поддерживает.