Укр

Зеленский создал Ставку Верховного Главнокомандующего: что это и кто в нее вошел

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 25 февраля 2022, 02:17
Владимир Зеленский

Кроме самого органа управления также был утвержден его состав.

В Украине упраздняется Военный кабинет СНБО, вместо которого учреждена Ставка Верховного Главнокомандующего. То есть, орган высшего полевого управления войсками.

Об этом говорится в соответствующем указе президента Владимира Зеленского, текст которого размещен пресс-службой ОПУ.

Также там сообщили о том, кто войдет в новообразованный орган. Так главой СВГ стал сам Зеленский, а координатором — секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме них в состав Ставки вошли:

  • глава СБУ Иван Баканов;
  • начальник ГУР МО Кирилл Буданов;
  • командующий силами ССО Григорий Галаган;
  • командующий силами территориальной обороны Юрий Галушкин;
  • глава ГПСУ Сергей Дейнеко;
  • руководитель ОПУ Андрей Ермак;
  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
  • глава Нацполиции Игорь Клименко;
  • глава ГСЧС Сергей Крук;
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • и.о. главы Нацгвардии Юрий Лебидь;
  • глава СВР Александр Литвиненко;
  • командующий ДШВ ВСУ Максим Миргородский;
  • глава МВД Денис Монастырский;
  • министр обороны Алексей Резников;
  • начальник Управления госохраны Сергей Рудь;
  • спикер парламента Руслан Стефанчук;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль;
  • глава Госслужбы по спецсвязи и защите информации Юрий Щиголь.

Также указом было поставлено задание компетентным органам обеспечить обустройство рабочих мест для исполнения Ставкой своих обязанностей и обеспечения их связью.

Как сообщалось ранее, Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину в ночь на 24 февраля. Вторжение произошло по направлению из оккупированного Крыма, РФ и ОРДЛО, а также из территории Беларуси.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за один день погибли 137 украинцев и более 300 были ранены.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович до этого заявил, что с российской стороны погибли около 400 военнослужащих.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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