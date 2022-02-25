Зеленский создал Ставку Верховного Главнокомандующего: что это и кто в нее вошел
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Кроме самого органа управления также был утвержден его состав.
В Украине упраздняется Военный кабинет СНБО, вместо которого учреждена Ставка Верховного Главнокомандующего. То есть, орган высшего полевого управления войсками.
Об этом говорится в соответствующем указе президента Владимира Зеленского, текст которого размещен пресс-службой ОПУ.
Также там сообщили о том, кто войдет в новообразованный орган. Так главой СВГ стал сам Зеленский, а координатором — секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кроме них в состав Ставки вошли:
- глава СБУ Иван Баканов;
- начальник ГУР МО Кирилл Буданов;
- командующий силами ССО Григорий Галаган;
- командующий силами территориальной обороны Юрий Галушкин;
- глава ГПСУ Сергей Дейнеко;
- руководитель ОПУ Андрей Ермак;
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
- глава Нацполиции Игорь Клименко;
- глава ГСЧС Сергей Крук;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- и.о. главы Нацгвардии Юрий Лебидь;
- глава СВР Александр Литвиненко;
- командующий ДШВ ВСУ Максим Миргородский;
- глава МВД Денис Монастырский;
- министр обороны Алексей Резников;
- начальник Управления госохраны Сергей Рудь;
- спикер парламента Руслан Стефанчук;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- глава Госслужбы по спецсвязи и защите информации Юрий Щиголь.
Также указом было поставлено задание компетентным органам обеспечить обустройство рабочих мест для исполнения Ставкой своих обязанностей и обеспечения их связью.
Как сообщалось ранее, Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину в ночь на 24 февраля. Вторжение произошло по направлению из оккупированного Крыма, РФ и ОРДЛО, а также из территории Беларуси.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за один день погибли 137 украинцев и более 300 были ранены.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович до этого заявил, что с российской стороны погибли около 400 военнослужащих.
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