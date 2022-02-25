Зеленский создал Ставку Верховного Главнокомандующего: что это и кто в нее вошел

Кроме самого органа управления также был утвержден его состав.

В Украине упраздняется Военный кабинет СНБО, вместо которого учреждена Ставка Верховного Главнокомандующего. То есть, орган высшего полевого управления войсками.

Об этом говорится в соответствующем указе президента Владимира Зеленского, текст которого размещен пресс-службой ОПУ.

Также там сообщили о том, кто войдет в новообразованный орган. Так главой СВГ стал сам Зеленский, а координатором — секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме них в состав Ставки вошли:

глава СБУ Иван Баканов;

начальник ГУР МО Кирилл Буданов;

командующий силами ССО Григорий Галаган;

командующий силами территориальной обороны Юрий Галушкин;

глава ГПСУ Сергей Дейнеко;

руководитель ОПУ Андрей Ермак;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

глава Нацполиции Игорь Клименко;

глава ГСЧС Сергей Крук;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

и.о. главы Нацгвардии Юрий Лебидь;

глава СВР Александр Литвиненко;

командующий ДШВ ВСУ Максим Миргородский;

глава МВД Денис Монастырский;

министр обороны Алексей Резников;

начальник Управления госохраны Сергей Рудь;

спикер парламента Руслан Стефанчук;

премьер-министр Денис Шмыгаль;

глава Госслужбы по спецсвязи и защите информации Юрий Щиголь.

Также указом было поставлено задание компетентным органам обеспечить обустройство рабочих мест для исполнения Ставкой своих обязанностей и обеспечения их связью.

Как сообщалось ранее, Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину в ночь на 24 февраля. Вторжение произошло по направлению из оккупированного Крыма, РФ и ОРДЛО, а также из территории Беларуси.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за один день погибли 137 украинцев и более 300 были ранены.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович до этого заявил, что с российской стороны погибли около 400 военнослужащих.