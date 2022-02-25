Зеленський створив Ставку Верховного Головнокомандувача: що це та хто до неї увійшов

Окрім самого органу управління також було затверджено його склад.

В Україні скасовується Військовий кабінет РНБО, замість якого засновано Ставку Верховного Головнокомандувача. Тобто орган найвищого польового управління військами.

Про це йдеться у відповідному указі президента Володимира Зеленського, текст якого розміщено пресслужбою ОПУ.

Також там повідомили про те, хто увійде до новоствореного органу. Так, головою СВГ став сам Зеленський, а координатором — секретар РНБО Олексій Данилов.

Крім них до складу Ставки увійшли:

голова СБУ Іван Баканов;

начальник ГУР МО Кирило Буданов;

командувач силами ССО Григорій Галаган;

командувач силами територіальної оборони Юрій Галушкін;

голова ДПСУ Сергій Дейнеко;

керівник ОПУ Андрій Єрмак;

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

голова Нацполіції Ігор Клименко;

голова ДСНС Сергій Крук;

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;

в.о. голови Нацгвардії Юрій Лебідь;

голова СЗР Олександр Литвиненко;

командувач ДШВ ЗСУ Максим Миргородський;

голова МВС Денис Монастирський;

міністр оборони Олексій Рєзніков;

начальник Управління держохорони Сергій Рудь;

речник парламенту Руслан Стефанчук;

прем’єр-міністр Денис Шмигаль;

голова Держслужби зі спецзв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

Також указом було поставлено завдання компетентним органам забезпечити облаштування робочих місць для виконання Ставкою своїх обов’язків та забезпечення їх зв’язком.

Як повідомлялося раніше, Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну в ніч проти 24 лютого. Вторгнення відбулося за напрямком з окупованого Криму, РФ та ОРДЛО, а також з території Білорусі.

За даними президента України Володимира Зеленського, за один день загинуло 137 українців і понад 300 було поранено.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович до цього заявив, що з російської сторони загинуло близько 400 військовослужбовців.