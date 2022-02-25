Ракетные удары и попытка прорыва на Киев: свежие данные с фронтов Украины на утро 25 февраля

Украинские военные удерживают позиции

В Украине начались вторые сутки российского вторжения. Украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов нанося потери врагу.

Согласно данным оперативной сводки по Украине, возле Кропивницкого российский агрессор нанес воздушный удар по защитникам. Авиация врага была активна и на юге — выше Вилкового и с Тирасполя.

На Киевщене десантники ВСУ ведут бои возле Дымера и Иванкова. Туда продвинулась значительная часть бронетехники врага. На границе реки Тетерев остановили преобладающие силы врага. Моста через реку больше нет. Также неподалеку от столицы силы обороны удерживают аэродром Гостомель, где вчера шли бои.

Киев пережил непростое утро — украинская система ПВО сбила две ракеты российских войск после 4 утра. Обломки одной из них попали в многоэтажный дом.

"Земля под ногами оккупанта должна гореть", — резюмируется утренняя сводка.

Согласно данным сил ООС, российские диверсанты не единожды пытались пройти в тыл украинским военным в районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого, Беловодска. Их уничтожили.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в Старобельске в результате обстрелов начались пожары.

Ранее "Телеграф" писал про падение обломков самолета на двухэтажный дом в Киеве.