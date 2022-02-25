Укр

"Шли на учения": под Гостомелем поймали двух российских оккупантов (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
517
Пленный россиянин Новость обновлена 25 февраля 2022, 11:40
Пленный россиянин

Один из пленных тяжело раненный.

После кровопролитных боев под Гостомелем украинская полиция взяла в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщает telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Сообщается, что один из военнопленных тяжело ранен, а вот второй на камеру охотно рассказал, что он из Кемеровской области РФ. Представитель Кузбасса поведал, что он не знал, что идет на войну с Украиной, а командиры ему говорили лишь про учения.

"Полиция Киевской области под Гостомелем в ходе боестолкновения задержала двух русских оккупантов. Один тяжело раненый — ему оказывается помощь. Второй, тот что из Кемеровской области, расcказал, что командиры сказали, что они идут на учения. Слава Украинской полиции!" — говорится в сообщении.

Российская армия начала крупномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Бои идут на многих направлениях, в частности ВСУ остановили прорыв РФ под Черниговом. Президент Украины Владимир Зеленский на второе утро войны обратился к украинцам. 25 февраля огнем накрыли запорожских пограничников.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Сергей Лавров
Политика
Россия отказалась от переговоров с Зеленским и продолжает вводить войска в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
Россия отказалась от переговоров с Зеленским и продолжает вводить войска в Украину
Дата публикации
Категория
Киев
Группу россиян в форме ВСУ ликвидировали в Киеве (видео 18+)
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
РосСМИ запустили фейк о планах Украины прогнуться под Россию: Арестович опровергает
Дата публикации
Категория
Россияне с утра накрыли Киев ракетными ударами
Важнейший день в истории: как Россия на глазах у Запада пытается захватить Киев
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: Путин ввел войска в Украину, Россия наносит масштабные удары, ВСУ героически держит оборону (обновляется)