"Шли на учения": под Гостомелем поймали двух российских оккупантов (видео)

Один из пленных тяжело раненный.

После кровопролитных боев под Гостомелем украинская полиция взяла в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщает telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Сообщается, что один из военнопленных тяжело ранен, а вот второй на камеру охотно рассказал, что он из Кемеровской области РФ. Представитель Кузбасса поведал, что он не знал, что идет на войну с Украиной, а командиры ему говорили лишь про учения.

"Полиция Киевской области под Гостомелем в ходе боестолкновения задержала двух русских оккупантов. Один тяжело раненый — ему оказывается помощь. Второй, тот что из Кемеровской области, расcказал, что командиры сказали, что они идут на учения. Слава Украинской полиции!" — говорится в сообщении.

Российская армия начала крупномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Бои идут на многих направлениях, в частности ВСУ остановили прорыв РФ под Черниговом. Президент Украины Владимир Зеленский на второе утро войны обратился к украинцам. 25 февраля огнем накрыли запорожских пограничников.