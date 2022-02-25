"Шли на учения": под Гостомелем поймали двух российских оккупантов (видео)
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Один из пленных тяжело раненный.
После кровопролитных боев под Гостомелем украинская полиция взяла в плен двух российских оккупантов.
Об этом сообщает telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко.
Сообщается, что один из военнопленных тяжело ранен, а вот второй на камеру охотно рассказал, что он из Кемеровской области РФ. Представитель Кузбасса поведал, что он не знал, что идет на войну с Украиной, а командиры ему говорили лишь про учения.
"Полиция Киевской области под Гостомелем в ходе боестолкновения задержала двух русских оккупантов. Один тяжело раненый — ему оказывается помощь. Второй, тот что из Кемеровской области, расcказал, что командиры сказали, что они идут на учения. Слава Украинской полиции!" — говорится в сообщении.
Российская армия начала крупномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Бои идут на многих направлениях, в частности ВСУ остановили прорыв РФ под Черниговом. Президент Украины Владимир Зеленский на второе утро войны обратился к украинцам. 25 февраля огнем накрыли запорожских пограничников.
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