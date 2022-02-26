Укр

Умерла 7-летняя девочка, раненая при обстреле детсада в Ахтырке

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
65
Оккупанты обстреляли детсад пока там находились дети Новость обновлена 26 февраля 2022, 14:46
Оккупанты обстреляли детсад пока там находились дети

Обстрелы Ахтырки продолжаются

Девочка Алиса, получившая тяжелые ранения 25 февраля во время обстрела детского сада "Солнышко" в Ахтырке, скончалась. Алисе было 7 лет.

Об этом сообщила советница Сумской военной администрации, передает "Суспільне Суми".

В то же время глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщает, что обстрелы Ахтырки продолжаются. В городе было три ракетных точечных удара по воинской части. Перед этим был обстрел жилых кварталов. Повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Работаем над восстановлением системы. В результате атаки российских военных были ранены 70 человек, среди них – женщины.

Напомним, что в результате обстрела детского сада в Ахтырке три человека погибли на месте.

Тем временем другой украинский город — Николаев сейчас готовится к круговой обороне. В городе планируют возводить баррикады.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.

Теги:
#Украина #Россия #Война
Люди прячутся в метро
Киев
В Киеве увеличивают время комендантского часа: заявление Кличко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Люди прячутся в метро
В Киеве увеличивают время комендантского часа: заявление Кличко
Дата публикации
Категория
Российские пленные
"Хотел захватить Киев, а теперь раскаивается": СБУ показала пленных российских оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Дата публикации
Категория
Тероборона действовала быстро
"Вы здесь подохнете, с*ки": в Сумах тероборона задержала боевую машину россиян (видео)
Дата публикации
Категория
Российские войска продолжают атаковать Украину
Война – день 3: хроники борьбы за Украину (обновляется)