Умерла 7-летняя девочка, раненая при обстреле детсада в Ахтырке

Обстрелы Ахтырки продолжаются

Девочка Алиса, получившая тяжелые ранения 25 февраля во время обстрела детского сада "Солнышко" в Ахтырке, скончалась. Алисе было 7 лет.

Об этом сообщила советница Сумской военной администрации, передает "Суспільне Суми".

В то же время глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщает, что обстрелы Ахтырки продолжаются. В городе было три ракетных точечных удара по воинской части. Перед этим был обстрел жилых кварталов. Повреждена система теплоснабжения, возможна остановка ТЭЦ. Работаем над восстановлением системы. В результате атаки российских военных были ранены 70 человек, среди них – женщины.

Напомним, что в результате обстрела детского сада в Ахтырке три человека погибли на месте.

Тем временем другой украинский город — Николаев сейчас готовится к круговой обороне. В городе планируют возводить баррикады.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.