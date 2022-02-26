Укр

Николаев готовится к круговой обороне

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Николаев готовится к обороне Новость обновлена 26 февраля 2022, 14:19
Николаев готовится к обороне

В городе планируют возводить баррикады.

26 февраля Николаев готовится отразить угрозу со стороны российских оккупантов, которые вторглись в Украину накануне.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает telegram-канал "Україна: оперативно".

Сообщается, что Николаев в ближайшие часі будет готовиться к круговой обороне города. Кроме того, со стороны Каховки есть прорыв из 12 танков, однако силы РФ пока не заходят в город. Ким отметил, что у Николаева есть около 5 часов на подготовку к обороне.

"Николаев готовится к круговой обороне города. Со стороны Каховки есть прорыв 12 танков, еще не заходят силы РФ. Ким также заявил, что, вероятно, придется внутри города строить баррикады, чтобы не допустить врага в некоторые районы города. Он отметил, что у города есть 5 часов времени для подготовки", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 февраля на Черниговщине была разбита большая колонна российской техники, а в Киеве увеличили комендантский час. Кроме того, в субботу в Житомирской области был сбит российский самолет.

Теги:
#Украина #Николаев #Россия #Война с Россией
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