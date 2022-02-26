Не страшны ракеты и самолеты: эффективную работу украинских систем ПВО показали на видео
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Украинские военные сбили несколько летательных аппаратов оккупантов.
На третий день полномасштабного военного вторжения России в Украину в Житомирской области был сбит российский самолет.
Об этом сообщает telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность")
"В Житомирской области был сбит самолет оккупантов", — гласит сообщение под видео.
Кроме того, в Хмельницкой области в небе над городом Староконстантинов украинскими защитниками были обезврежены в воздухе 4 ракеты агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.
"Держим оборону! Украина победит" — гласит сообщение под видео.
По информации источника, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в первый день войны с Россией украинцы сбили семь военных самолетов РФ. В Европе отреагировали на агрессию России жесткими санкциями, в частности ЕС оставляет оккупанта без половины гражданской авиации. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о потерях киевлян после обстрелов захватчиков. 26 февраля российская ракета попала в жилой многоэтажный дом в столице.
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