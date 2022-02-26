Не страшны ракеты и самолеты: эффективную работу украинских систем ПВО показали на видео

Украинские военные сбили несколько летательных аппаратов оккупантов.

На третий день полномасштабного военного вторжения России в Украину в Житомирской области был сбит российский самолет.

Об этом сообщает telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность")

"В Житомирской области был сбит самолет оккупантов", — гласит сообщение под видео.

Кроме того, в Хмельницкой области в небе над городом Староконстантинов украинскими защитниками были обезврежены в воздухе 4 ракеты агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook.

"Держим оборону! Украина победит" — гласит сообщение под видео.

По информации источника, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в первый день войны с Россией украинцы сбили семь военных самолетов РФ. В Европе отреагировали на агрессию России жесткими санкциями, в частности ЕС оставляет оккупанта без половины гражданской авиации. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о потерях киевлян после обстрелов захватчиков. 26 февраля российская ракета попала в жилой многоэтажный дом в столице.