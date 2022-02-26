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Не страшні ракети та літаки: ефективну роботу українських систем ППО показали на відео

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Збита техніка росіян Новина оновлена 26 лютого 2022, 13:12
Збита техніка росіян

Українські військові збили кілька літальних апаратів окупантів.

На третій день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на Житомирщині був збитий російський літак.

Про це повідомляє telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність").

"У Житомирській області був збитий літак окупантів", — говорить повідомлення під відео.

Крім того, у Хмельницькій області у небі над містом Старокостянтинів українськими захисниками було знищено у повітрі 4 ракети агресора. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації у Facebook.

"Тримаємо оборону! Україна переможе" — повідомили в пресслужбі.

За інформацією джерела, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що першого дня війни з Росією українці збили сім військових літаків РФ. У Європі відреагували на агресію Росії жорсткими санкціями, зокрема ЄС залишає окупанта без половини цивільної авіації. Мер Києва Віталій Кличко розповів про втрати киян після обстрілів загарбників. 26 лютого російська ракета поцілила у житловий багатоповерховий будинок у столиці.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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