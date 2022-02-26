ЄС залишає Росію без половини цивільної авіації

Відповідне рішення оприлюднено у ніч проти суботи Європейською радою

Через повномасштабне вторгнення на українські території Європейський союз застосував проти Російської Федерації ще один пакет жорстких санкцій, які включають в себе повну заборону постачання та лізингу літаків, вертольотів, а також їх страхування та техобслуговування.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію від "Іnterfax".

В економічному секторі санкцій зазначається, що схвалений у ніч на суботу пакет потужних санкцій, які ще більше розширює чинні фінансові обмеження, обмежуючи доступи Росії до найважливіших ринків капіталу.

Варто додати, що під загрозою опинилася половина авіапарку РФ, зокрема всі літаки Уральських авіаліній "Airbus".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Київській області ворог підбив український літак Збройних сил України. В результаті, травми, що виявилися несумісними із життям отримали п'ятеро людей. окрім цього, російські окупанти влучили у літак в смт Озерному, що під Житомиром. Літальна машина загорілася, проте інформацію про постраждалих або загиблих немає.

Також варто відзначити, що попри жорсткі напади зі сторони Росії, під час запеклих боїв українські герої наносять надзвичайно потужні втрати фашистам: лише за дві доби було знищено понад три тисячі окупантів та сотні одиниць військової техніки.