Укр

ЕС покидает Россию без половины гражданской авиации

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Экономические ограничения против страны-захватчика Новость обновлена 26 февраля 2022, 10:10
Экономические ограничения против страны-захватчика

Соответствующее решение обнародовано в ночь на субботу

Из-за полномасштабного вторжения на украинские территории Европейский союз применил против Российской Федерации еще один пакет жестких санкций, включающих в себя полный запрет на поставку и лизинг самолетов, вертолетов, а также их страхование и техобслуживание.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию от Interfax.

В экономическом секторе санкций отмечается, что одобренный в ночь на субботу пакет мощных санкций, еще более расширяющий действующие финансовые ограничения, ограничивая доступы России к важнейшим рынкам капитала.

Следует добавить, что под угрозой оказалась половина авиапарка РФ, в том числе все самолеты Уральских авиалиний "Airbus".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области враг подбил украинский самолет Вооруженных сил Украины. В результате травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, получили пять человек. Кроме этого, российские кафиры попали в самолет в пгт Озерном, что под Житомиром. Летательная машина загорелась, однако информации о пострадавших или погибших нет.

Также стоит отметить, что, несмотря на жесткие нападения со стороны России, во время упорных боев украинские герои наносят чрезвычайно мощные потери фашистам: только за двое суток было уничтожено более трех тысяч оккупантов и сотни единиц военной техники.

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#Украина #ЕС #Россия #Война
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