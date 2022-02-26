Укр

В Киеве увеличивают время комендантского часа: заявление Кличко

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Люди прячутся в метро Новость обновлена 26 февраля 2022, 13:50
Люди прячутся в метро

Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться диверсантами.

Из-за атаки российских оккупантов в Киеве продлили комендантский час с 17: 00 до 08: 00.

"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", — сообщил мэр.

Комендантский час введен в Киеве с 24 февраля. До этого он действовал с 22:00 до 7:00.

Напомним, что в Киеве и окрестностях ночью и утром 26 февраля шли интенсивные бои. На утро в Киеве насчитывалось более трех десятков человек пострадавших от обстрелов оккупантов.

В Соломенском районе Киева произошел обстрел жилого массива, в результате чего один из снарядов попал в многоэтажку.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен остановил перевозки и работает как укрытие.

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#Киев #Россия #Кличко
Люди прячутся в метро
Киев
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