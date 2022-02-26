Хорошо ударили по оккупанту: на Черниговщине разбита колонна российской техники (видео)

Противник понес значительные потери

В субботу, 26 февраля, украинские военнослужащие прицельно открыли по десяткам боевых машин и танкам армии Российской Федерации в Черниговской области. Известно, что немало техники не подлежит восстановлению, а значит, не сможет нанести удар по украинцам в рамках полномасштабного вторжения Кремля.

Подробности сообщают в пресс-службе Оперативного командования "Север".

Известно, что разбить колонну удалось благодаря прицельному ракетному удару.

Как информируют военнослужащие, в результате таких действий ВСУ оккупант потерял около двух десятков единиц техники. Также немало жертв и раненых среди личного состава россиян. Точного количества попавшегося врага не сообщается.

Тем временем Украина отчитывается о тысячах тел российских солдат, которые находятся на территории нашего государства. Учитывая, что в России заявляют, будто их армия потерь не несет, это грозит гуманитарной катастрофой. Поэтому министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук инициировала обращение в Международный Красный Крест, чтобы волонтеры помогли с вывозом трупов на их родину.

Следует отметить, что в целом потери украинской армии намного меньше – сравнить их с россиянами можно благодаря пропорции 1:17.