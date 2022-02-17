Пропаганда РФ обвинила в обстреле детсада Украину, придумав несуществующий поселок: фото

Пропутинские СМИ осознали ошибку, однако фейки разлетелись по сети

Пропагандистские СМИ РФ раструбили информацию про обстрел украинского детсада в подконтрольной нам Станице Луганской, запустив вместо фактов очередной фейк и обвинив во всем ВСУ. Однако в публикациях сразу же нашли много несостыковок, а пропутинские журналисты хоть и начали удалять неправдивые новости, но фейки уже успели разойтись по сети.

Сразу же после обстрела боевиков те сообщили, что стреляли якобы не они. Местные паблики в Телеграмме перекрутили информацию так, что ЧП якобы произошло в несуществующем поселке Новая Кондрашовка. В Луганской области существует лишь подобная ж/д станция, да и то с другим названием — Кондрашевская-Новая. А находится она близ Станицы Луганской — на подконтрольной Украине территории.

Направление, откуда в украинский поселок прилетел снаряд

Видимо, осознав нелепость новостей, СМИ начали удалять данную информацию. А некоторые опубликовали новые фейки: мол, дыра в детсаде — якобы дело рук ВСУ, которые "обстреляли свою территорию".

В ВСУ же заявили, что обстрел совершили именно боевики. Кроме того, военный обозреватель Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") заявил, что направление обстрела четко подтверждает: его вели с оккупированной Россией территории Луганщины.

Добавим, что еще две недели назад в Украине оценивали ситуацию на Донбассе как стабильную. Также находилась информация об уменьшении количества обстрелов со стороны боевиков. Причину этого "Телеграфу" назвал ветеран АТО Андрей Рымарук.