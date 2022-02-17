Пропаганда РФ звинуватила в обстрілі дитсадка Україну, придумавши неіснуюче селище: фото

Пропутинські ЗМІ усвідомили помилку, проте фейки розлетілися по мережі

Пропагандистські ЗМІ РФ розтрубили інформацію про обстріл українського дитсадка в підконтрольній нам Станиці Луганській, запустивши замість фактів черговий фейк та звинувативши у всьому ЗСУ. Однак у публікаціях одразу ж знайшли багато нестиковок, а пропутинські журналісти хоч і почали видаляти неправдиві новини, але фейки вже встигли розійтися по мережі.

Одразу після обстрілу бойовиків ті повідомили, що стріляли нібито не вони. Місцеві паблики у Телеграмі перекрутили інформацію так, що НП нібито сталася у неіснуючому селищі Нова Кондрашівка. У Луганській області існує лише подібна залізнична станція, та й з іншою назвою — Кондрашевська-Нова. А знаходиться вона поблизу Станиці Луганської – на підконтрольній Україні території.

Напрямок, звідки до українського селища прилетів снаряд

Мабуть, усвідомивши безглуздість новин, ЗМІ почали видаляти цю інформацію. А деякі опублікували нові фейки: мовляв, дірка у дитсадку — нібито справа рук ЗСУ, які "обстріляли свою територію".

У ЗСУ ж заявили, що обстріл здійснили саме бойовики. Крім того, військовий оглядач Олександр Коваленко (блогер "Злий Одесіт") заявив, що напрямок обстрілу чітко підтверджує: його вели з окупованої Росією території Луганщини.

Додамо, що ще два тижні тому в Україні оцінювали ситуацію на Донеччині як стабільну. Також була інформація про зменшення кількості обстрілів з боку бойовиків. Причину цього "Телеграфу" назвав ветеран АТО Андрій Римарук.