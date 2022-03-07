Ахтырка полностью без тепла, оккупанты разбомбили склады с продовольствием

Россияне оставляют за собой лишь шлейф из разрушений.

Оккупационная армия россии продолжает обстреливать мирные украинские города. Так в Ахтырке (Сумская область) была полностью уничтожена теплоцентраль, а позже и склады с продуктами питания.

По словам главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого вследствие действий российской армии город остался без тепла.

"Город полностью без тепла. Разрушена ТЭЦ. Вчера российские самолеты разбомбили склады с продуктами питания, стройматериалами и стоянку бензовозов", — добавил он.

Живицкий добавил, что жители города стали заложниками агрессора, но достойно держатся перед лицом оккупанта.

"Российская армия делает все, чтобы превратить наши города и села в ад, где невозможно жить", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Ахтырка приняла на себя удар российской армии чуть ли не с первого дня вторжения. Так 25 февраля под удары систем залпового огня попали жилой массив, бомбоубежища и детский сад.

28 февраля российская ракета попала в местную нефтебазу, из-за чего там возник масштабный пожар.

А 1 марта вследствие сильных обстрелов была разрушена воинская часть, где погибли около 70 украинских военнослужащих.