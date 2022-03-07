Охтирка повністю без тепла, окупанти розбомбили склади із продовольством

Росіяни залишають у себе лише шлейф із руйнувань.

Окупаційна армія Росії продовжує обстрілювати мирні українські міста. Так, в Охтирці (Сумська область) було повністю знищено теплоцентраль, а пізніше і склади з продуктами харчування.

За словами голови Сумської ОДА Дмитра Живицького внаслідок дій російської армії місто залишилося без тепла.

"Місто повністю без тепла. Зруйновано ТЕЦ. Учора російські літаки розбомбили склади з продуктами харчування, будматеріалами та стоянкою бензовозів", — додав він.

Живицький додав, що жителі міста стали заручниками агресора, але гідно тримаються перед обличчям окупанта.

"Російська армія робить все, щоб перетворити наші міста та села на пекло, де неможливо жити", — підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, Охтирка взяла на себе удар російської армії майже з першого дня вторгнення. Так 25 лютого під удари систем залпового вогню потрапили житловий масив, бомбосховища та дитячий садок.

28 лютого російська ракета потрапила до місцевої нафтобази, через що там виникла масштабна пожежа.

А 1 березня внаслідок сильних обстрілів було зруйновано військову частину, де загинули близько 70 українських військовослужбовців.