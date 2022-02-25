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На Сумщині російська армія обстріляла житлові будинки та дитсадок: є тяжко поранені діти, повідомляють про загиблих

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Сумська обласна військово-цивільна адміністрація Новина оновлена 25 лютого 2022, 14:19
Сумська обласна військово-цивільна адміністрація

Під обстріли потрапило багато людей

В Охтирці Сумської області російські військові з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли житловий масив, бомбосховища та дитячий садок.

Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Під обстріли ураганами в Охтирці потрапили житловий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Число поранених і загиблих не знаємо. Але є важко поранені діти", — повідомив Живицький.

Водночас "Суспільне" з посиланням на Сумську військову адміністрацію повідомляє, що є загиблі та тяжкі поранені, серед яких діти.

Раніше у Ворзелі російський "Град" влучив у дитячий будинок. Російські окупанти відкрили вогонь, ймовірно, з систем залпового вогню "Град", через що уламки потрапили в будівлю дитячого будинку. Всього в той момент там перебувало 50 дітей.

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