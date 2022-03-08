Окупанти бомбять Харківщину: у селі під Чугуєвом загинула дитина (фото)

Росіяни продовжують знищувати мирне населення нашої країни.

Окупаційні війська продовжують завдавати ударів по мирних українцях, намагаючись зламати захисників нашої країни. Так 8 березня під удар потрапило село Дінець, що у Чугуївському районі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що населений пункт зазнав авіаудару, внаслідок якого снаряд потрапив у житловий будинок. Через це загинули двоє людей, включаючи дитину 2015 року народження.

Ще одну людину вдалося врятувати з-під завалів.

Як повідомлялося раніше, 8 березня окупанти знову активізували обстріл цивільної інфраструктури. Зокрема авіаударам зазнали житлові будинки в Сумах.

Також варто нагадати, що вдень очікувалася евакуація мирних жителів по "зеленим коридорам" з Маріуполя, однак саме в цей момент війська противника перейшли в наступи, через що цивільні залишити місто не змогли.

Увечері того ж дня стало відомо, що окупанти розстріляли мікроавтобус із символікою "червоного хреста", в якому до Миколаєва намагалися дістатися співробітниці дитячого садка. Через це загинули щонайменше троє жінок, ще дві були поранені, але змогли дістатися до позицій ЗСУ.