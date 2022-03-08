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Окупанти розстріляли мікроавтобус зі співробітницями дитячого садка: є загиблі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Розстріл мікроавтобуса під Миколаєвом Новина оновлена 08 березня 2022, 20:29
Розстріл мікроавтобуса під Миколаєвом

Мінімум троє жінок загинули, ще дві поранені

Російські війська знову пішли на злочини проти людяності та розстріляли мікроавтобус із виховательками дитячого будинку неподалік Миколаїва.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у своєму телеграм-каналі.

"На "кіровоградській" трасі фашистські окупанти розстріляли зміну жінок вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу мікроавтобус, маркований знаками "червоного хреста", загорівся", — написала вона.

За її інформацією, попередньо встановлено, що загинули щонайменше троє жінок, які перебували в мікроавтобусі. Ще двоє поранено, але змогли дістатися позицій українських військ. Нині їм надається допомога.

Як повідомлялося раніше, 8 березня окупанти знову активізували обстріл цивільної інфраструктури. Зокрема авіаударам зазнали житлові будинки в Сумах.

Крім того, з "градів" було обстріляно Лисичанськ та Сєверодонецьк у Луганській області, через що пошкодження отримала школа та житлові будинки.

Також варто нагадати, що 8 березня очікувалася евакупція мирних жителів за "зеленими коридорами" з Маріуполя, проте саме в цей момент війська противника перейшли в наступи , через що цивільні залишити місто не змогли.

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#Україна #Миколаїв #Росія
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