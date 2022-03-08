Так виглядає "рускій мір": окупанти бомблять з літаків Суми та прилеглі села (відео)

Охтирка знову у вогні після авіаударів по житлових кварталах.

Сумська область в ніч на вівторок, 8 березня, зазнала серйозних обстрілів від російських окупантів. У Сумах, Охтирці та Битиці російські окупанти з літаків бомбили по житлових кварталах.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram-каналі.

За його словами, ворожі російські літаки почали бомбити житлові квартали у Сумах, Охтирці та Битиці після 23:00 години вечора понеділка, 7 березня. Внаслідок обстрілів у деяких будинках людей почалася пожежа — на місця виїхали рятувальники.

Щодо вбитих та поранених — точної кількості на момент виходу новини не було, адже інформація весь час оновлюється.

"Отак насправді виглядає "рускій мір"… Ми не пробачимо цього ніколи!", — заявив Живицький.

На відео — кадри із житлового приватного сектору міста Суми, район вулиці Роменська.

А ось як виглядає Охтирка Сумської області після того, як окупанти били по ній з авіації.

Як повідомлялося раніше, Охтирка взяла на себе удар російської армії майже з першого дня вторгнення. Так 25 лютого під удари систем залпового вогню потрапили житловий масив, бомбосховища та дитячий садок.

28 лютого російська ракета потрапила до місцевої нафтобази, через що там виникла масштабна пожежа.

А 1 березня внаслідок сильних обстрілів було зруйновано військову частину, де загинули близько 70 українських військовослужбовців.

Наразі місто повністю відключене від тепла, а окупанти розбомбили всі склади з продовольством.