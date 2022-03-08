Зрив евакуації з Маріуполя: з’явився доказ провини росіян (відео)

рф знову не дає мирним громадянам залишити місто.

У вівторок, 8 березня, на 13-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупаційні війська знову зривають евакуацію мирних громадян по гуманітарним коридорам. Українці зафільмували докази підлості ворога за допомогою безпілотника.

Про це повідомили на telegram-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов".

В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей і створивши реальну загрозу життю цивільних осіб, які намагаються залишити оточений Маріуполь, який перебуває під постійним ворожим вогнем.

Відео-підтвердження, зняте українським безпілотником на Мілекінській трасі, яка мала стати зеленим коридором для безпечного руху цивільних осіб:

"Лише знищення противника та збільшення українських військ на азовському напрямку забезпечить безпеку цивільного населення. Домовленості з окупантом не мають жодного сенсу і можуть спровокувати ще більше безневинних жертв серед українських громадян", — повідомили в "Азові".

Раніше повідомлялося, що 8 березня в Херсонській області було збито черговий російський літак.