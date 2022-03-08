У Херсонській області знищено ще один ворожий літак (відео)

Один пілот залишився живим.

У вівторок, 8 березня, на Херсонщині над селищем Білозерка збили ще один ворожий літак.

Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідне відео.

Літак знищили за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Stinger", уламки попадали в районі села Кізомис. Одному пілотові вдалося катапультуватися.

Нагадаємо, наші військові продовжують очищати українське небо від російських окупантів та їхньої військової техніки. Усього знищено понад 80 одиниць російської авіатехніки. 7 березня українські військовослужбовці збили один гелікоптер окупаційних російських військ. 5 березня, російські окупанти втратили 4 вертольоти на Миколаївщині.

Щодо особового складу, то за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти втратили більш ніж 12 тисяч людей.