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На Миколаївщині українські морпіхи збили 4 російські вертольоти

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбита російська техніка Новина оновлена 05 березня 2022, 15:39
Підбита російська техніка

Окупанти зазнають втрат у повітрі.

У суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили 4 вертольоти на Миколаївщині.

Про це повідомляє ВМС ЗС України у Facebook.

За інформацією джерела, українські морпіхи збили чотири вертольоти загарбників. Примітно, що один із морпіхів збив одразу три одиниці техніки.

"Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці, — наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа. — Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги! Слава Україні!" — повідомили у прессслужбі ВМС ЗС України.

Раніше повідомлялося, що 4 березня російський пропагандист Володимир Соловйов залишився без своїх вілл в Італії. У суботу в тимчасово окупованому Мелітополі відбувся антиросійський мітинг. Крім того, загарбники завдали чергового авіаудару по Харкову, окупанти розбомбили спортивний комплекс.

Теги:
#Росія
Підбита російська техніка
Україна
На Миколаївщині українські морпіхи збили 4 російські вертольоти
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Категорія
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