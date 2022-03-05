Пропагандист Соловйов залишився без вілл в Італії

Було накладено арешт на нерухомість телеведучого та мільярдера Усманова

Влада Італії, яка конфіскувала яхти двох російських мільярдерів з оточення путіна, наклала арешт на нерухомість російського бізнесмена Алішера Усманова та телеведучого Володимира Соловйова, які потрапили до санкційних списків ЄС через російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє газета La Repubblica.

Йдеться про дві віли Соловйова на озері Комо, а також про віллу Усманова на Сардинії.

Одна з вілл Соловйова на озері Комо

Нагадаємо, що Велика Британія, яка обіцяла знищити економіку рф, розширила список санкцій за агресію росії проти України. Нещодавно туди включили ще двох російських олігархів — того ж Алішера Усманова та Ігоря Шувалова. Раніше уряд Британії ввів болючі санкції проти путіна та лаврова.

Тим часом через санкції постраждали прості росіяни, оскільки популярна торговельна мережа "Ашан" заявив про намір обмежити продаж соціально значущих товарів в одні руки.