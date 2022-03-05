Новий авіаудар по Харкову: окупанти розбомбили спорткомплекс (відео)

Російські нацисти розбомбили "Уніфехт"

У Харкові, де у суботу вранці, 5 березня, російські окупанти розстріляли військову частину, розбомбили спорткомплекс ХНУ ім. Каразіна "Уніфехт", розташований на провулку Отакара Яроша, в районі Ботанічного саду.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків + Україна".

Відео харків’яни публікують у соцмережах.

Нагадаємо, що ранок суботи, 5 березня, розпочався для Харкова, який страждав від війни, з чергового нальоту російських загарбників. Зазначимо, що у ЗСУ переконані, що противник кидає всі свої сили на те, щоб змусити капітулювати Харків, а також дістатися Києва.

Напередодні наші військові щедро "відсипали" окупантам "подарунків" із "Градів", щоб ті трохи зменшили свій тиск на Харків.