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Основні сили росії кинуті на оточення Києва та Харкова: у ЗСУ підбили підсумки 4 березня

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські війська продовжують зазнавати втрат в Україні Новина оновлена 05 березня 2022, 02:39
Російські війська продовжують зазнавати втрат в Україні

Основні сили противника кинуті на Київ та Харків

У Генштабі Збройних сил України розповіли про те, як йдуть справи у війні проти російських окупантів.

Про це проінформувала пресслужба ГШ ЗСУ.

У повідомленні зазначено, що основні сили ворог сконцентрував на спробах оточити Харків та Київ, а також на спробах встановити сухопутний коридор між ОРДЛО та Кримом.

Також зазначено, що противник проводить інженерні роботи біля Бородянки, щоб розчистити собі шлях до Києва.

"Окупаційні підрозділи були зупинені в районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера окупант продовжує створення району оборони", — йдеться у повідомленні.

Противник також не припиняє спроб знайти слабкі місця в обороні Маріуполя, залучаючи ресурси з ОРДЛО.

Також відомо, що війська росії на Таврійському напрямку намагаються пробитися до Запоріжжя.

Водночас у зв’язку з погіршенням погодних умов кораблі ворога, які намагалися показати готовність до початку десантування у районі Одеса-Затока, були відведені у бік окупованого Криму.

На кордоні з Білоруссю продовжують перебувати війська РБ, проте бажання воювати проти України вони не мають, а тому продовжуються роботи з того, щоб відмовити їх виконувати злочинні накази.

Більше про те, як триває війна Росії проти України, читайте у матеріалі "Телеграф": Війна — день 10: НАТО не закрило небо, над Росією опускається завіса, а в Україну їде Іноземний легіон.

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