Основные силы россии брошены на окружение Киева и Харькова: в ВСУ подвели итоги 4 марта

Основные силы противника брошены на Киев и Харьков

В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, как обстоят дела в войне против российских оккупантов.

Об этом проинформировала пресс-служба ГШ ВСУ.

В сообщении указано, что основные силы враг сконцентрировал на попытках окружить Харьков и Киев, а также на попытках установить сухопутный коридор между ОРДЛО и Крымом.

Также указано, что противник проводит инженерные работы возле Бородянки, чтобы расчистить себе путь на Киев.

"Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибене и Катюжанка. В районе Дымера оккупант продолжает создание района обороны", — говорится в сообщении.

Противник также не прекращает попыток найти слабые места в обороне Мариуполя, привлекая для этого ресурсы из ОРДЛО.

Также известно, что войска россии на Таврийском направлении пытаются пробиться к Запорожью.

Вместе с тем в связи с ухудшением погодных условий корабли неприятеля, которые пытались показать готовность к началу десантирования в районе Одесса-Затока были отведены в сторону оккупированного Крыма.

На границе с Беларусью продолжают находиться войска страны, однако желания воевать против Украины они не имеют, а потому продолжаются работы по тому, чтобы отговорить их исполнять преступные приказы.

Больше о том, как продолжается война россии против Украины, читайте в материале "Телеграф": Война — день 10: НАТО не закрыло небо, над россией опускается занавес, а в Украину едет Иностранный легион.