Під Вишгородом збили російський гелікоптер

ВСУ повідомляють про ще один збитий гелікоптер російських загарбників

На дванадцятий день війни з Росією, 7 березня, українські військовослужбовці збили ще один гелікоптер окупаційних російських військ.

Про це повідомляє канал Сухопутних військ ЗС України.

"Вишгород. -1 ворожий гелікоптер. Разом до перемоги! ", — підписали ілюстративне фото в пресслужбі.

Зазначимо, що українські захисники чудово призвичаїлися давати відсіч повітряним атакам ворога. ЗСУ щодня знищують авіаційну техніку противника у дуже непоганій кількості. За даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 орієнтовно склали: літаків – 46 одиниць та вертольотів – 68 одиниць.

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Зазначимо, що у понеділок, 7 березня, українські військові знищили російський корабель у Чорному морі.

Крім того, ЗСУ вдалося збити гелікоптер Мі-24П(Мі-35П) RF-94966, який використовували для обстрілів мирних міст.