Ще один російський корабель відправлений на*уй: у флоту росії втрати

В Одесі знищено російський корабель.

Україна продовжує протистояти російській окупації та знищувати ворога. Противник зазнає значних втрат в особовому складі, в техніці як на землі, так і повітрі і на морі.

7 березня українські військові знищили російський корабель у Чорному морі.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.

"Слава Україні, друзі. Трохи тримали інтригу, а зараз можу сказати: "російський корабель" все ж таки пішов на*уй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України... Ми знищуватимемо ворога. Мінус один корабель", — додав він.

Відео обстрілу російського корабля опублікував у Facebook та військовий Євген Жуков.

"Російський сторожовий корабель мінус! Одеса передає привіт", — підписав він пост.

Зазначимо, що у понеділок, 7 березня, ЗСУ вдалося збити гелікоптер Мі-24П(Мі-35П) RF-94966, який використовували для обстрілів мирних міст.

6 березня поблизу Харкова наші захисники потрапили до російського винищувача, який летів обстрілювати місто. Пілотові вижити не вдалося – катапультації не сталося.