Ще один винищувач окупантів збито під Харковом (відео)

Загарбники продовжують втрачати літаки в українському небі.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну під Харковом був збитий російський винищувач.

Відео падіння літака окупантів є на telegram-каналі радника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка.

За інформацією Штабу оборони Харківщини, приблизно о 18.15 за місцевим часом підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито ворожий винищувач у районі Харківського авіаційного заводу. Пілот ворожої техніки катапультуватись не встиг і загинув на місці. Літак упав у районі Куліничів (передмістя Харкова).

Нагадаємо, вранці 6 березня українська ППО у Харкові збила російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти вдарили "Градом" в об’єкт з ядерною установкою у Харкові. Крім того, в неділю українські захисники розбили колону ворога, що прямувала у бік Харкова. Вночі місто продовжувало піддаватися варварським атакам з боку росіян. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що харків’яни єдині у своєму бажанні протистояти окупанту.