Рус

Ще один винищувач окупантів збито під Харковом (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
853
У Харкові збили російський винищувач Новина оновлена 06 березня 2022, 19:10
У Харкові збили російський винищувач

Загарбники продовжують втрачати літаки в українському небі.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну під Харковом був збитий російський винищувач.

Відео падіння літака окупантів є на telegram-каналі радника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка.

За інформацією Штабу оборони Харківщини, приблизно о 18.15 за місцевим часом підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито ворожий винищувач у районі Харківського авіаційного заводу. Пілот ворожої техніки катапультуватись не встиг і загинув на місці. Літак упав у районі Куліничів (передмістя Харкова).

Нагадаємо, вранці 6 березня українська ППО у Харкові збила російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти вдарили "Градом" в об’єкт з ядерною установкою у Харкові. Крім того, в неділю українські захисники розбили колону ворога, що прямувала у бік Харкова. Вночі місто продовжувало піддаватися варварським атакам з боку росіян. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що харків’яни єдині у своєму бажанні протистояти окупанту.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна з Росією
У Харкові збили російський винищувач
Україна
Ще один винищувач окупантів збито під Харковом (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Харкові збили російський винищувач
Ще один винищувач окупантів збито під Харковом (відео)
Дата публікації
Категорія
Денис Шмигаль
Шмигаль попросив Захід завдати ще одного потужного удару росії
Дата публікації
Категорія
По мирним мешканцям відкрили вогонь
Окупанти відкрили вогонь під час мітингу українців у Новій Каховці (відео)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Ракетний удар по Вінниці: Зеленський виступив з заявою
Дата публікації
Категорія
Ситуація в Україні продовжує залишатися напруженою
Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста