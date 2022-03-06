У Харкові російські окупанти вдарили "Градом" в об’єкт з ядерною установкою

В Україні виникла ще одна ядерна загроза для всього світу

Вкотре російсько-терористичні війська завдають ударів по ядерних об’єктах України. Ще не відійшли від обстрілу Запорізької АЕС, як у неділю, 6 березня, окупанти з "Градів" обстріляли Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ). В установі знаходиться ядерна установка "Джерело нейтронів".

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України у Харківській області.

Повідомляється, що до активної зони установки завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Слідчими СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за статею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України). СБУ продовжує збирати докази до Гааги

Нагадаємо, що в Енергодарі (Запорізька область) було обстріляно Запорізьку АЕС. Ситуація залишається складною, але контрольованою. У зв’язку з цим президент України закликав європейських лідерів зупинити російське вторгнення та не допустити повторення подій Чорнобиля.

Пізніше на ситуацію відреагували в МАГАТЕ та пообіцяли надіслати перевірку на українські АЕС, зокрема вони планують відвідати ЧАЕС, яка вже кілька днів перебуває під контролем окупантів.