Обстріл Запорізької АЕС: в Україну терміново прибуде міжнародна перевірка
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 91
Перевірки також відбудуться на ЧАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про плани провести перевірку українських АЕС після обстрілу росіянами електростанції в Енергодарі.
Про це повідомило державне підприємство "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі.
"Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство планує прибути до України для перевірки АЕС у зв’язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції", — йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що перевірка також прибуде на Чорнобильську АЕС, яка вже кілька днів перебуває під контролем окупаційних сил.
Як повідомлялося раніше, у ніч на 4 березня російські війська пішли на штурм Запорізької АЕС, під час якого було зафіксовано влучення по одному з реакторів. Також повідомлялося, що в прилеглій будівлі через це почалася пожежа.
У зв’язку з цим президент України закликав європейських лідерів зупинити російське вторгнення та не допустити повторення подій Чорнобиля.
Наразі відомо, що майданчик перед станцією знаходиться під контролем окупантів. Витоку радіації не було.