Обстріл Запорізької АЕС: в Україну терміново прибуде міжнародна перевірка

Перевірки також відбудуться на ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про плани провести перевірку українських АЕС після обстрілу росіянами електростанції в Енергодарі.

Про це повідомило державне підприємство "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі.

"Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство планує прибути до України для перевірки АЕС у зв’язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що перевірка також прибуде на Чорнобильську АЕС, яка вже кілька днів перебуває під контролем окупаційних сил.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 4 березня російські війська пішли на штурм Запорізької АЕС, під час якого було зафіксовано влучення по одному з реакторів. Також повідомлялося, що в прилеглій будівлі через це почалася пожежа.

У зв’язку з цим президент України закликав європейських лідерів зупинити російське вторгнення та не допустити повторення подій Чорнобиля.

Наразі відомо, що майданчик перед станцією знаходиться під контролем окупантів. Витоку радіації не було.