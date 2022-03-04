Рус

Запорізька АЕС захоплена російськими військовими

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
781
ЗАЕС перебуває під контролем російських військових Новина оновлена 04 березня 2022, 08:32
ЗАЕС перебуває під контролем російських військових

Персонал станції контролює стан енергоблоків

Майданчик Запорізької АЕС зараз захоплений російськими військовими, які вночі 4 березня її обстріляли.

Про це повідомляє держінспекція ядерного регулювання України у Фейсбуку.

Персонал станції контролює стан енергоблоків.

"Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", — йдеться у повідомленні.

Витоку радіації не відзначається. Мер Енергодару закликав людей не входити на вулиці міста. За даними спостережних систем, радіаційний фон в Україні та Запорізькій області знаходиться в межах норми.

Через ситуацію, що склалася, центр інцидентів МАГАТЕ переходить на режим цілодобового реагування.

Слід зазначити, що в МЗС України попередили — якщо на станції станеться вибух, його сила буде вдесятеро більшою, аніж під час Чорнобильської катастрофи.

Теги:
#АЕС #Росія #Запоріжжя #Війна #ЗАЕС
Президент України – Володимир Зеленський
Україна
На Зеленського вже було кілька замахів: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України – Володимир Зеленський
На Зеленського вже було кілька замахів: подробиці
Дата публікації
Категорія
ЗАЕС перебуває під контролем російських військових
Запорізька АЕС захоплена російськими військовими
Дата публікації
Категорія
Українці хоробро воюють за свою землю
Росіяни зазнають втрат на всіх напрямках і йдуть на підлі хитрощі, — зведення Генштабу
Дата публікації
Категорія
Вікторія Нуланд
Санкції назавжди? У США назвали єдину умову зняття обмежень з росії
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)