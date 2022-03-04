Запорізька АЕС захоплена російськими військовими
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 781
Персонал станції контролює стан енергоблоків
Майданчик Запорізької АЕС зараз захоплений російськими військовими, які вночі 4 березня її обстріляли.
Про це повідомляє держінспекція ядерного регулювання України у Фейсбуку.
Персонал станції контролює стан енергоблоків.
"Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", — йдеться у повідомленні.
Витоку радіації не відзначається. Мер Енергодару закликав людей не входити на вулиці міста. За даними спостережних систем, радіаційний фон в Україні та Запорізькій області знаходиться в межах норми.
Через ситуацію, що склалася, центр інцидентів МАГАТЕ переходить на режим цілодобового реагування.
Слід зазначити, що в МЗС України попередили — якщо на станції станеться вибух, його сила буде вдесятеро більшою, аніж під час Чорнобильської катастрофи.
- Дата публікації
-
- Категорія
-