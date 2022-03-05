Ситуація в Енергодарі: АЕС захоплена, місто обложене, але залишається під контролем України

Керівництво міста продовжує виконувати свої обов’язки

В Енергодарі, де нещодавно було обстріляно Запорізьку АЕС, ситуація залишається складною, але контрольованою.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму телеграм-каналі.

"Наразі на майданчику Запорізької АЕС знаходяться окупанти. У самому місті, за інформацією ЗСУ, їх немає. Місто знаходиться в облозі", — повідомив він.

Він зазначив, що персонал електростанції знаходиться на своїх місцях та контролює стан енергоблоків згідно з вимогами технологічних регламентів.

Також повідомляється, що мер Енергодару Дмитро Орлов перебуває у місті та продовжує керувати всіма процесами життєзабезпечення.

Як повідомлялося раніше, вранці 5 березня, мер міста не зміг потрапити на своє робоче місце, тому що виявилося, що в будівлі міськради забарикадувалися окупанти. Тому владі просто довелося продовжити роботу в іншій будівлі.

Нагадаємо, російські війська пішли на штурм Запорізької АЕС у ніч на 4 березня, під час обстрілів було зафіксовано попадання по одному із реакторів. Також повідомлялося, що в прилеглій будівлі через це почалася пожежа.

У зв’язку з цим президент України закликав європейських лідерів зупинити російське вторгнення та не допустити повторення подій Чорнобиля.

Пізніше на ситуацію відреагували в МАГАТЕ та пообіцяли надіслати перевірку на українські АЕС, зокрема вони планують відвідати ЧАЕС, яка вже кілька днів перебуває під контролем окупантів.