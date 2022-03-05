Військові росії захопили будівлю мерії Енергодару, але бояться українців більше за путіна — мер

Ситуація у місті непроста, але контрольована

В Енергодарі Запорізької області, де окупанти обстріляли атомну електростанцію та влаштували на ній пожежу, все ще залишаються російські війська. Вранці 5 березня виявилося, що вони забарикадувалися у будівлі міської ради. Втім, влада вирішила просто працювати з іншого місця.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, приміщення для роботи місцевої влади зараз надав один із підприємців Енергодару. Продовжують функціонувати комунальні служби, також тероборона веде чергування, щоб обмежити можливі випадки мародерства.

"Навіть попри те, що сьогодні у нас стоять танки, і АЕС під контролем російських військ, ми цю війну вже виграли", — заявив Орлов.

На його думку, української армії та народу загалом російські окупанти бояться ще більше, ніж кривавого диктатора володимира путіна.

Загалом ситуація в Енергодарі залишається напруженою, але все ще контрольованою. Місто знаходиться під українськими прапорами.

Нагадаємо, що пожежа на Запорізькій АЕС, яка розташована на території Енергодару, сталася в ніч із 3 на 4 березня. Попри існування небезпеки вибуху, який може перевершити Чорнобиль удесятеро, НАТО все ще відмовляється закривати небо для польотів над Україною.

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