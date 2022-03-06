Засипаний снігом росгвардієць і розбита техніка: відео знищеної під Харковом колони рашистів

Українські захисники розбили колону ворога, що прямувала у бік Харкова.

Ось уже одинадцятий день триває війна між росією та Україною, яку розв’язав диктатор володимир путін, і вже одинадцять днів воїни української армії мужньо борються з армією росії, безжально знищуючи ворога та ворожу техніку колонами.

На сторінці Юрі Бутусова у Фейсбуці вранці 6 березня було опубліковано нове відео, на якому видно знищену колону російської техніки разом із особовим складом армії рф.

"А це друга колона Росгвардії, розбита під Харковом. Епічно виглядає, занесений снігом росгвардієць, що приліг поруч із машиною", — пише Бутусов у підписі під відео.

На ролику видно, як посередині траси на під’їзді до Харкова стоїть довга колона бойових машин, які хлопці із ЗСУ розбили в пух та порох. Автор відео також зазначив, що російські солдати, мабуть, реально думали, що їм з легкістю вдасться захопити українську територію, про що говорить їхній військовий інвентар. Судячи з касок, щитів і палиць, здається, що солдати з цієї колони їхали розганяти демонстрацію, а не воювати.

Нагадаємо, що в суботу, 5 березня, російські окупанти втратили 4 вертольоти на Миколаївщині. Примітно, що один із морпіхів збив одразу три одиниці техніки. Також було збито 5 вертольотів та 1 БПЛА ворога.

Тим часом незабаром по всій росії пройдуть похорони російських солдатів, яких за десять днів війни в Україні загинуло понад 11 тисяч. На тлі великих втрат на фронті путін знову загрожує Україні.