путін на тлі величезних втрат на фронті знову загрожує Україні

президент росії знову бреше щодо дотримання мінських угод

Путін, за голову якого вже призначили 1 мільйон доларів, назвав рішення про проведення так званої "спецоперації" в Україні "важким".

Про це кровожерливий диктатор заявив на телеканалі "Росія 24", коли розповідав про те, що влада України (справедливо) звинувачує рф у недотриманні мінських угод.

Він заявив, що якщо Україна "продовжать у тому ж дусі", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності".

"Сьогоднішнє керівництво в Києві має зрозуміти — якщо вони продовжать у тому ж дусі, вони ставлять під питання майбутнє української державності, і якщо це станеться — це буде цілком і повністю на їхній совісті", — зморозив путін.

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Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона за дев’ять днів з початку російського військового вторгнення знищила щонайменше 39 літаків та 40 вертольотів окупантів. При тому, згідно з новими зведеннями, на 5 березня кількість убитих російських солдатів перейшла за 10 тисяч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після нападу росії на Україну багато європейських держав вирішили закрити свій повітряний простір для російської авіації. Однак у мережі з’явилася інформація, що з Москви з дозаправкою в Пітері вирушив таємничий російський літак, який вирушив до США.