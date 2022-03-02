За голову путіна призначили солідну винагороду

Бізнесмен переконаний, що путін не є президентом росії.

Російський бізнесмен Олександр Конанихін, який зараз проживає у США, призначив солідну винагороду у розмірі 1 мільйон доларів за вбивство чи арешт кривавого диктатора володимира путіна.

Відповідна публікація з'явилася на його Facebook-сторінці.

Конанихін написав, що 1 мільйон доларів від нього отримає російський офіцер, який виконає свій громадянський обов'язок і заарештує військового злочинця путіна.

"Путін не є президентом Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву багатоквартирних будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори й вбив своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов’язком сприяти денацифікації Росії. Я буду продовжувати допомагати Україні в її героїчних зусиллях протистояти наступу Путінської Орди", — написав російський бізнесмен.

За арешт путіна пообіцяли 1 мільйон доларів

Варто зазначити, що у першій публікації Конанихіна, яку видалив Facebook, була розміщена фотографія Путіна з наступним підписом: "Розшукується живий чи мертвий володимир путін за масові вбивства".

Спочатку бізнесмен був згоден заплатити 1 мільйон доларів навіть за мертвого путіна

Потім ставки за голову путіна виросли й Конанихін запропонував людям зібрати ще певну суму грошей, щоб в сумі вийшов мільярд доларів і на пропозицію ліквідації путіна хтось таки пристав.

"Мою пропозицію помічають. Якщо тисяча людей додасть по мільйону кожен, це буде в сумі мільярд", — зазначив російський бізнесмен.

Ставки за голову путіна можуть зрости до 1 мільярда доларів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними західної розвідки, кривавий диктатор путін серйозно невдоволений результатами військової кампанії в Україні та вже почав зриватися.