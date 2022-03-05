путин на фоне огромных потерь на фронте снова угрожает Украине

президент рф снова врет насчет соблюдений минских соглашений

путин, за голову которого уже назначили 1 миллион долларов, назвал решение о проведении так называемой "спецоперации" в Украине "тяжелым".

Об этом кровожадный диктатор заявил на телеканале "Россия 24", когда рассказывал о том, что власти Украины (справедливо) обвиняет рф в несоблюдении минских соглашений.

Он заявил, что если Украина "продолжат в том же духе", то она "поставит под вопрос будущность своей государственности".

"Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять — если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности, и если это произойдет — это будет целиком и полностью на их совести", — сморозил путин.

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Напомним, что украинская противовоздушная оборона за девять дней с начала российского военного вторжения уничтожила не менее 39 самолетов и 40 вертолетов оккупантов. При том, согласно свежим сводкам, на 5 марта количество убитых русских солдат перешло за 10 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после нападения россии на Украину многие европейские государства приняли решения закрыть свое воздушное пространство для российской авиации. Однако в сети появилась информация, что из Москвы с дозаправкой в Питере отправился таинственный российский самолет, который направился в США.